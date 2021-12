Beerschot-voorzitter Francis Vrancken sust: "Vertrouwen in onze staf"

Beerschot likt zijn wonden na de blamage tegen Anderlecht, maar voorzitter Francis Vrancken onderstreept dat hij een positivo is. "Het is niet omdat het sportief slecht loopt, dan dit het einde van het Beerschot-tijdperk is. We hopen er nog 100 jaar bij te doen."

Francis Vrancken ontkent niet dat de 0-7 "een sportief dieptepunt" is, maar begraaft de strijdbijl niet. "Deze club bestaat al vele jaren en zal nog vele jaren blijven bestaan", legt de voorzitter uit. "We moeten lessen trekken. De ontgoocheling is groot. We hadden dit gevreesd, maar niet verwacht. Ja, het deed pijn aan de ogen, maar we geven niet op. Neen, er is geen berusting." "We hebben veel verloren, maar er volgen nog veel wedstrijden. Zo voel ik het aan: we hebben genoeg kwaliteit in de groep." "Als je meermaals verliest en terecht striemende kritiek krijgt, dan speelt dat in de hoofden en kan dat leiden tot nog meer sportieve schade." "We kunnen nu herbronnen tijdens de winterstop en we gaan dan met enthousiasme op stage. Hopelijk verschijnen we dan met frisse moed op het strijdtoneel."

"Met deze staf gaan we naar de volgende fase van de competitie"

De preses van Beerschot ziet geen graten in de heisa rond Raphael Holzhauser gisteren. De Oostenrijker zou op eigen houtje beslist hebben om in te zakken op het veld en daar betaalde hij met rood een prijs voor. "Ik was er gisteren niet, maar ik schat in dat er gecommuniceerd is met de bank. We hebben een fantastische bank, daar blijf ik bij. Met een goeie trainer, iemand die weet waar hij mee bezig is." "De wissel leek me te kloppen, maar achteraf bekeken was het misschien niet de beste ingeving van de groep. Maar ik zie daar geen groot probleem in." "Zulke dingen worden uitvergroot, maar daar lag het probleem van de wedstrijd niet. Je moet het in een bredere context zien en ik zal er niet te veel aandacht aan besteden." Vrancken herhaalt het meermaals: het vertrouwen in de coach blijft groot. "We hebben het volledige vertrouwen in onze staf." "Zij zijn de mensen die ideaal geplaatst zijn om ons eventueel naar het behoud te brengen. Met deze staf gaan we naar de volgende fase in de competitie."

We hebben een fantastische bank, daar blijf ik bij. Met een goeie trainer, iemand die weet waar hij mee bezig is. Francis Vrancken (voorzitter Beerschot)

"Ben ervan overtuigd dat fantastische momenten terugkeren"

En wat met de Saudische hoofdaandeelhouder? Mort hij of blijft hij investeren? "Er is intensief contact, maar we zien dit als een investering op lange termijn", sust Francis Vrancken, zelf ook aandeelhouder. "Het is niet omdat het sportief slecht loopt, dan dit het einde van het Beerschot-tijdperk is. We hopen er nog 100 jaar bij te doen." "We vormen een goed team, een goeie combinatie. Ik herinner me ook fantastische momenten en ik ben ervan overtuigd dat die terugkomen."