Uli Hoeness ziet in Robert Lewandowski toekomstig premier: "Hij denkt veel na"

Ondanks zijn 33 jaar zit er nog altijd geen sleet op Robert Lewandowski. Hij sloot het kalenderjaar 2021 af met 43 competitiegoals, eentje meer dan het record van de dit jaar overleden Gerd Müller.

Of Lewandowski zelf al aan een toekomst na het voetbal denkt, is twijfelachtig, maar zijn erevoorzitter heeft dat wel al gedaan. "Als hij de politiek zou ingaan, zou ik er vertrouwen in hebben dat hij premier van Polen kan worden", zegt Uli Hoeness.

"Robert is een intelligente kerel met een heldere kijk op de wereld. Hij is iemand die veel nadenkt", prijst Hoeness de spits in het sportmagazine Kicker.

Lewandowski zou niet de eerste ex-voetballer zijn die het ook in de politiek probeert. Ex-Milan-verdediger Khaladze is momenteel vicepremier van Georgië, George Weah is zelfs de huidige president van Liberia.