VIDEO: 43 goals in een kalenderjaar! Lewandowski breekt record van Müller uit 1972

Bayern München heeft zichzelf een vroeg kerstcadeau geschonken met een comfortabele 4-0-zege tegen Wolfsburg. Feestvarken van dienst was Robert Lewandowski. De Pool griste in de absolute slotfase zijn doelpuntje mee en brak zo het record voor meeste competitiegoals in een kalenderjaar.



De geschiedenis leert Wolfsburg dat tripjes naar Beieren meestal op een nederlaag uitmonden en het duurde dan ook niet lang voordat Bayern onder stoom kwam. Na zeven minuten moest Casteels zich al omdraaien toen Müller goed gevolgd was op een knal van Sané.



Wolfsburg verweerde zich kranig, maar na de rust sloeg de Rekordmeister plots twee keer toe. Upamecano verlengde eerst een voorzet van Müller, waarna Sané niet veel later de 3-0 heerlijk op het bord krulde.

3-0 leek ook de eindstand te worden, tot Robert Lewandowski in de 87e minuut dan toch zijn moment gekomen achtte. Het record van Gerd Müller verdween voor eens en voor altijd van de tabellen.



Een nieuw record voor Lewandowski dat de pijn van het missen van de Gouden Bal toch een beetje zal verzachten.