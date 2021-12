Saudi Tour keert in 2022 terug op de wielerkalender

De eerste editie van de vernieuwde Saudi Tour vond plaats in 2020. De Duitser Phil Bauhaus was de eerste renner die de wedstrijd won, en tot dusver de enige, aangezien de editie van 2021 niet kon doorgaan wegens het coronavirus.



De race wordt georganiseerd in de "5-sterrenlandschappen en -geschiedenis van de legendarische AlUla-regio" in het noordwesten van Saudi-Arabië. Een deel van de stad is werelderfgoed van UNESCO.



Net als in 2020 zullen tijdens de Ronde van Saudi-Arabië verschillende nevenwedstrijden worden georganiseerd, waaronder een vrouwenwedstrijd (Saudi Tour Women Ride).