KV Mechelen-fans steken smartphonelichtjes aan voor De Warmste Week

Op de middenstip lag een groot spandoek van de vlam van De Warmste Week, voor de gelegenheid in het zwart, als signaal tegen racisme.



De spelers van KV Mechelen en Eupen betraden het veld voor hun kwartfinale in de beker met speciale shirts: witte shirts getooid met een zwarte vlam en het opschrift "Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen".



DWW-presentatoren Kawtar Ehlalouch en Joris Brys gaven, getooid in rood-gele KVM-sjaal, de aftrap. De supporters in de tribunes haalden op verzoek van de speaker hun gsmlichtjes boven en zongen met sjaal in de hand "You'll Never Walk Alone".



KV Mechelen wil met DWW-actie een signaal geven dat er absoluut geen plek is voor racisme in het voetbal en de samenleving.