Lotto-Soudal in 2022: "Nog meer dan voor andere ploegen een scharnierjaar"

Bij Lotto-Soudal vond de voorbije jaren een paleisrevolutie plaats in het management. Sindsdien is de ploeg op zoek naar een nieuwe identiteit en vooral naar meer zeges. Hoe staan de sterren voor 2022? En hoe schat Renaat "Wielerman" Schotte de kansen voor behoud in de WorldTour in?

Hoe ging het in 2021?



Aantal zeges: 12



Belangrijkste zeges:



- 2 ritten in de Giro (Ewan) - 1 rit in de Dauphiné (Van Moer)

- 1 rit in de UAE Tour (Ewan)

- 2 ritten in de Ronde van Catalonië (Kron en De Gendt) - 1 rit in de Ronde van Zwitserland (Kron) - 1 rit in de Benelux Tour (Ewan)



Brent Van Moer draait iedereen in de Dauphiné een loer

Eendagswerk



Kopmannen: Victor Campenaerts



Philippe Gilbert

Florian Vermeersch Grootste aanwinst/verlies:



De reconversie van Victor Campenaerts in 2021 was zeer gesmaakt. Campenaerts ontdekte de klassiekers en toonde zich in al zijn enthousiasme in vrijwel elke wedstrijd. Zijn onstuimigheid moet nu vervangen worden door een dosis realisme, want Campenaerts zal voortaan in de gaten gehouden worden. Hij mikt op onder meer Harelbeke en Waregem, waar hij de steun van Tosh Van der Sande goed had kunnen bezigen. De zeer regelmatige knecht wordt lijfwacht van Wout van Aert.



Uitkijken naar:



De heroïsche najaarseditie van Parijs-Roubaix kreeg met Florian Vermeersch ei zo na een zeer verrassende winnaar. De 22-jarige Vermeersch zou de zege zeker niet gestolen hebben en zijn tweede plaats doet vermoeden dat hij klaar is om in 2022 de finales in klassiekers volop mee te kleuren.



Doelen voor 2022:



Philippe Gilbert zal diep vanbinnen misschien nog dagdromen van Milaan-Sanremo en zijn 5e monument, maar Lotto-Soudal hoopt vooral in de (Vlaamse) klassiekers niet langer anoniem mee te peddelen. Al zou een zege ondanks enkele frisse wapens toch nog altijd een stunt zijn.



Mogelijke gevaren:



Verloren zoon Victor Campenaerts werd als een messias binnengehaald, maar de voormalige tijdrijder moet nog altijd alles bewijzen in de kasseikoersen. Attractief koersen biedt nog altijd geen garantie op een overwinning. Florian Vermeersch moet bewijzen dat Roubaix geen toevalstreffer was. Op het Lotto-middenveld lijkt de spoeling nog altijd dunnetjes.

Florian Vermeersch was de revelatie van Parijs-Roubaix 2021.

Rondewerk



Kopmannen: Thomas De Gendt

Harm Vanhoucke

Brent Van Moer

Tim Wellens Het tijdperk van Jurgen Van den Broeck en Cadel Evans is al lang afgesloten. Lotto-Soudal koestert op papier geen klassementsambities in de rittenkoersen. Grootste aanwinst/verlies: Brent Van Moer (23) nam het peloton te grazen in de Dauphiné en voerde ei zo na een bisnummer op in de Tour de France. Als de hardrijder zijn capaciteiten koppelt aan koersintellect, dan kan hij een rittenkaper worden. Lotto-Soudal moet dus vooral hopen dat de investeringen van de voorbije jaren in de jeugd renderen, ook bij Andreas Kron (23), die een gesmaakt debuut achter de rug heeft in de WorldTour. Uitkijken naar: Van Moer kan de status van Thomas De Gendt overnemen. De Gendt heeft een teleurstellend jaar achter de rug en lijkt stilaan klaar voor zijn pensioen. Kan de rasaanvaller zich nog één keer opladen en zijn reputatie alle eer aandoen? Het is ook afwachten of de harde reset bij boezemvriend Tim Wellens zijn vruchten heeft afgeworpen. Doelen voor 2022: In de grote rondes zal de ploeg nog altijd gebouwd worden rond sprinter Caleb Ewan. Rittenkapers als De Gendt, Van Moer en Wellens zullen zeker kansen krijgen, net als Harm Vanhoucke. Krijgt hij de wisselvalligheid uit zijn prestaties en schittert hij in de bergen? Mogelijke gevaren: Met De Gendt en Wellens kan het vriezen of dooien. Ze bieden geen garanties meer op overwinningen en ook de jeugd mag geen stappen overslaan.

Krijgen we in 2022 nog een laatste nummertje van Thomas De Gendt?

Sprints

Kopmannen: Caleb Ewan

Arnaud De Lie Hij bleef niet gespaard van pech, maar pocketsprinter Caleb Ewan nam in 2021 toch de helft van de Lotto-zeges voor zijn rekening. Grootste aanwinst/verlies: De sprintsnelheid van John Degenkolb en Gerben Thijssen is weg, maar de Duitser was een flop en Thijssen kon zich na pech en ellende nooit ontbolsteren. De doorbraak van Arnaud De Lie wordt sneller verwacht: het 19-jarige sprintersbaasje is katterap en moet Ewan en Lotto meer zuurstof geven in de sprints. Uitkijken naar: Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann werden weggeplukt bij Bora-Hansgrohe. Zij moeten de sprinttrein van Ewan mee op de rails zetten. Loopt alles meteen op wieltjes? Doelen voor 2022: Caleb Ewan wilde in 2021 een rit winnen in elke grote ronde. In de Giro stapte hij af na twee sprintzeges, de Tour verliet hij al op dag 3 na een zware val. Hij heeft nog een rekening te vereffenen, ook met de Via Roma. Ewan werd tweede in Milaan-Sanremo na Jasper Stuyven en kan in een superdag een trede hoger mikken. Of hoopt hij stiekem nog op een heldenrol op het WK in eigen land eind september? Mogelijke gevaren: Ewan is een garantie voor zeges, maar 2021 heeft geleerd dat er geen vervanger in huis is als de Australiër uitvalt. Het is nog te vroeg om die druk al op de schouders van de piepjonge De Lie te leggen.

Er komt heel wat gewicht op de kleine schouders van Caleb Ewan.

Lotto-Soudal IN OUT Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash) John Degenkolb (DSM) Rüdiger Selig (Bora-Hansgrohe) Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe) Tomasz Marczynski (gestopt) Arnaud De Lie Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) Jarrad Drizners Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) Cedric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert)

De mening van Renaat: "Geen simpel verhaal"

Als je alles op een rijtje zet, dan wordt het geen simpel verhaal voor Lotto-Soudal. Meer dan voor een andere ploeg wordt 2022 voor hen een scharnierjaar. Het is het laatste jaar van Gilbert en van Soudal als sponsor en er is de mogelijke degradatie uit de WorldTour, al is nog altijd onduidelijk hoe dat systeem precies werkt. Er zal toch weer veel gewicht op de schouders van Caleb Ewan komen. Elke ploeg tekent voor een sprinter van zijn kaliber, een garantie op ritzeges in de grote rondes en een potentiële winnaar van Milaan-Sanremo. Als hij bespaard blijft van pech, zal Lotto-Soudal het behoud in de WorldTour wel kunnen veiligstellen. Maar voor de rest zijn er minder zekerheden. Gilbert zal tot het einde razend ambitieus zijn. Ook een kampioen op jaren kan puur op ervaring nog een grote vis op het droge slepen. De wielergeschiedenis staat bol van dat soort verhalen. Gilbert heeft nog altijd de neus - een van zijn eerste bijnamen trouwens - om koerssituaties perfect in te schatten. Daarnaast heb je toch ook nog Tim Wellens en de ietwat onberekenbare Thomas De Gendt. Ik vind de jonge Arnaud De Lie ook een interessant verhaal en ik ben benieuwd wat Victor Campenaerts na een jaartje proeven van de kasseien zal doen nu hij echt resultaten wil halen. In het rondewerk kan Harm Vanhoucke ook nog altijd een stapje opschuiven. Het zijn niet allemaal Pogacars die er al op jonge leeftijd staan, dat zijn juist de uitzonderingen. En die Brit Holmes vind ik ook geen slechte renner. Het is niet omdat het geen aansprekende namen zijn op dit moment, dat ze dat niet kunnen worden.