Kampioenenmaker Felice Mazzu ontvangt de Trofee Raymond Goethals

"Het is een erkenning van belangrijke mensen in deze sport", reageert de laureaat. "Dat maakt me trots. Als je genomineerd bent met Philippe Clement en Wouter Vrancken, dan zegt dat veel."

Felice Mazzu bleef zo bescheiden om zich niet te willen vergelijken met Raymond Goethals. "Op één punt misschien wel: de sigaret."

"Meneer Goethals heeft een andere carrière gehad. Ik zou graag de zijne evenaren, maar ik beperk de vergelijking."

Misschien kan hij wel met het kleinere Union kampioen worden? "In voetbal is alles mogelijk."

"Vandaag is dat niet ons doel, wel progressie maken met de club. Maar misschien worden we ooit kampioen. Dat is een droom en je moet dromen."