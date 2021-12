Thomas Pieters: "Ik speel nu meer op gevoel, zoals vroeger als kind"

Thomas Pieters heeft zich afgelopen weekend ingezet voor de Warmste Week. Iedereen die in golfclub Beats of Golf in Antwerpen een gift deed, mocht de beste Belgische golfer uitdagen voor een duel.

Om de kansen wat in evenwicht te trekken, kreeg Pieters één slag en zijn uitdagers drie. Wie erin slaagde onze landgenoot te kloppen, ging naar huis met een pet of een polo.

"Ik probeer elk jaar wel iets in elkaar te steken voor de Warmste Week", vertelt Pieters. "Het is altijd leuk om een goed doel te steunen. Ik heb een dochtertje, dus ik probeer altijd een goed doel als het Kinderkankerfonds te steunen. Dat ligt me nauw aan het hart."

Het thema van de Warmste Week dit jaar: "Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen."



"Op school werd er vroeger al eens gelachen met mijn sport", zegt Pieters. "Kinderen mogen zich niet schamen voor hun sport, dat is ook belangrijk."