17 uur 14. Thomas Pieters houdt het hoofd koel en wint in Portugal. Thomas Pieters heeft de Portugal Masters op zijn naam geschreven. Voor de Belg is het zijn 5e toernooizege op de European Tour. Pieters is zo meteen ook zeker van een ticket voor de European Tour Finals in Dubai. Pieters begon zondag samen met de Fransman Matthieu Pavon als leider aan de slotdag, maar startte in mineur met een bogey op hole 1. Dat maakte hij goed met een eagle op hole 5. Waar Pieters gisteren nog 7 slagen nodig had, klaarde hij die hole vandaag in 3 slagen. Onze landgenoot liet ook nog birdies noteren op hole 8, 12 en 17 en moest tussendoor ook nog een bogey incasseren op hole 14. Concurrent Pavon was dan al teruggezakt na triple bogey op hole 12 en nog twee bogeys op hole 14 en 17. De Deen Nicolai Hojgaard kwam wel nog gevaarlijk opzetten, maar schoot zichzelf in de voet met een bogey op de laatste hole. Zo had Pieters in het clubhuis uiteindelijk een voorsprong van 2 slagen op de Denen Hojgaard en Bjerregaard en de Fransman Pavon. .