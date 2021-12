Scheidsrechters tonen goed hart en steunen 2 liefdadigheidsinitiatieven

"De Professional Football Match Officials zijn zeer dankbaar dat het voetbal nooit tot stilstand is gekomen in deze uitdagende tijden.Daarom willen ze iets terugdoen voor de maatschappij", luidt het op de site van de Belgische voetbalbond.



"Ze willen meer bepaald bijdragen aan maatschappelijke doelen door twee belangrijke en bekende Belgische liefdadigheidsinitiatieven financieel te ondersteunen."



De initiatieven in kwestie zijn de Warmste Week van Studio Brussel en Solidarsport van organisatie Panathlon. Die laatste actie zamelt fondsen en sportmateriaal in om sportclubs te helpen die verwoest zijn door de overstromingen in ons land.



Wie meer te weten wil komen over deze acties kan terecht op de site van de Belgische voetbalbond.