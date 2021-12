David Goffin gaat bij zijn comeback meteen onderuit tegen nummer 821

Goffin stond voor het eerst weer op de baan op het exhibitietoernooi in Frankrijk. Zijn knieproblemen zijn eindelijk verleden tijd en nu is de 31-jarige vooral op zoek naar competitieritme.

Maar het werd allerminst een gezondheidswandeling voor onze landgenoot. Hij speelde tegen thuisfavoriet Jules Marie. De Fransman is pas nummer 821 op de ATP-ranglijst maar trok de eerste set wel met 6-1 naar zich toe.

In set twee ging het iets meer op en af, maar Goffin ging opnieuw onderuit. Dit keer met 6-4. In totaal stonden ze 1 uur en 11 minuten op de baan.

De ranking van Jules Marie is misschien wel een klein beetje misleidend. Hij is een ex-winnaar van het toernooi in Caen. Hij won er al in 2019 en klopte gisteren ook al Lucas Pouille (ATP-55).