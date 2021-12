Crisis bij Essevee: "Of Dury moet opkrassen, hangt ook af van geld bij sterke man"

Gisteren was Tom Boudeweel in het stadion getuigen van de 0-2 nederlaag, die al in de eerste helft vorm kreeg. “Dat de ploeg veel tegendoelpunten incasseert, dat was vorig jaar al zo, maar dat probleem is niet weg. Ze kunnen heel moeilijk de nul houden."

"Als je uit de problemen wil geraken, dan moet je eerst en vooral beginnen met een

stevige fundering achterin, maar zover zijn ze nog niet.”

“En het is minstens even erg dat de drive en de grinta uit het team verdwenen zijn. Ik zie ook een ploeg die zonder samenhang speelt en dat is niet de eerste keer."

"En ja, gisteren moest Dury wel een paar middenvelders missen door een blessure, maar soms lijkt Zulte Waregem wel los zand. Terwijl ze net nu een blok moeten vormen. En de vraag is hoe het op dat vlak zit met de impact van de trainer op de spelersgroep.”