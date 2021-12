Leider Union stoomt door met zege tegen onmachtig Zulte Waregem

Zulte Waregem - Union in een notendop:

Union klaart de klus al voor de rust

De beste aanval tegenover de slechtste verdediging in onze eerste klasse. Dat moest wel doelpunten opleveren. Union ging dan ook al snel op zoek naar de openingstreffer. Boya leverde te simpel in en Undav kon bijna profiteren. Aan de overzijde kopte Zinho Gano maar net naast.



Langzaam maar zeker trok de leider de wedstrijd naar zich toe en dat resulteerde ook in een doelpunt. Ciranni zette Undav ongewild met een te korte terugspeelbal op weg naar het doel van Bossut. Die kon de eerste poging van Vanzeir nog keren, maar in de herneming trapte de spits zijn 11e van de partij toch in doel.

Op aanvallend vlak was het dan al Union dat de klok sloeg. Net voor de rust zaten de troepen van Mazzu al helemaal in een zetel. Burgess kopte een hoekschop fraai in doel: 0-2. Het moeilijkste leek achter de rug voor Union.