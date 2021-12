Corona houdt Premier League in zijn greep: dit weekend al 5 duels uitgesteld

Het coronavirus is de voorbije dagen binnengeslopen bij verschillende Premier League-clubs. De midweekwedstrijden Brentford-Manchester United, Burnley-Watford en Leicester-Tottenham werden daardoor al uitgesteld.



Vandaag heeft de Premier League bekendgemaakt dat ook komend weekend al minstens 5 matchen van de 18e speeldag niet kunnen doorgaan. Het gaat om Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich, Everton-Leicester en Manchester United-Brighton.



"We begrijpen dat supporters teleurgesteld zijn en we verontschuldigen ons voor de eventuele ongemakken", laat de Premier League weten. "Op dit ogenblik is er geen probleem voor de andere wedstrijden die komend weekend gepland zijn."



"De gezondheid van de spelers en de staf is prioritair. Door de stijging in het aantal besmettingen worden enkele noodmaatregelen opnieuw geïntroduceerd. Zo zal er onder meer opnieuw meer getest worden, zijn mondmaskers in binnenruimtes verplicht en wordt strenger toegekeken op de social distancing."