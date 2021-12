Advocaat Ivan Leko reageert: "Veljkovic is leugenaar, hij ontkent het licht van de zon"

In een reportage van Pano heeft Dejan Veljkovic zijn boekje opengedaan over Operatie Zero, het voetbalschandaal. Een van de mensen die zwart geld zou ontvangen hebben via Veljkovic is Ivan Leko, ex-coach van OHL, STVV, Club Brugge en Antwerp.

"Maar die transfer was 10 maanden eerder al afgerond. Leko zou in die periode nooit een sms gestuurd hebben om die zogezegde commissie op te strijken? Dat is te gek voor woorden."

Van Steenbrugge heeft een duidelijke mening over die geloofwaardigheid. "De leugen wordt het makkelijkste geloofd als die vermengd zit tussen waarheden. Het is ongetwijfeld zo dat hij veel waarheden verteld heeft, maar hij kiest zijn prooien."

"Leko ontkent in alle toonaarden dat hij een euro in het zwart heeft gekregen"

"Zo ben ik ook geschrokken over de uitlatingen van Veljkovic over het matchfixingschandaal rond KV Mechelen - Waasland-Beveren. Hij ontkent zowat elke rol die hij gespeeld is, terwijl hij volgens mijn informatie de grote spil was."

"Op een bepaald moment gaat hij dan ontkennen dat er codetaal gebruikt is... Hij ontkent het licht van de zon en dan moet alles wat hij gezegd heeft als geloofwaardig worden opgevat?"

Ivan Leko was een van de mensen die bij Operatie Zero werden aangehouden. "Ik wil benadrukken dat mijn cliënt meteen in vrijheid is gesteld."

"Wij zijn maar 2 keer verhoord geweest en nooit over wat Veljkovic heeft verkondigd in de Pano-reportage. Zo zijn we ook nooit verhoord geweest over de zaak rond de transfer van Steven De Petter."

Volgens Veljkovic zou Leko als coach van OHL een deel in het zwart betaald zijn. "Mijn cliënt ontkent dat hij ooit een euro in het zwart heeft gekregen. Dat ontkent hij in alle toonaarden."