Van Holsbeeck kwam ook in opspraak Operatie Zero: Veljkovic sprak over dure shopping trips en Rolexen voor 43.500 euro

Neen, de zaak-Henrotay is niet dezelfde als Operatie Zero. Over dat laatste deed Dejan Veljkovic in de Pano van 14 december 2021 het verhaal uit de doeken van de dure winkelbezoekjes met de Anderlecht-manager. Vorige week raakte bekend dat Van Holsbeeck zich ook hier zal moeten verantwoorden voor de rechtbank. Lees hier wat Dejan Veljkovic hierover zei in Pano.