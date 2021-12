De dure shopping trips van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck: "2 Rolexen voor 43.500 euro"

Zwart geld en een shopping trip in Antwerpen

"Dejan, jij bent de beste makelaar. Ik zal nooit vergeten wat jij voor mij gedaan hebt."

Na de toptransfer van Milan Jovanovic naar Anderlecht is Dejan Veljkovic een graag geziene gast bij Herman Van Holsbeeck, op dat moment manager bij paars-wit. Te meer omdat de makelaar ook stukken van zijn commissie op een transfer moest delen met Van Holsbeeck.

Zo ontving de sterke man van Anderlecht volgens Veljkovic 35.000 euro na de deal rond Dalibor Veselinovic en 50.000 euro bij de transfer van Milan Jovanovic, waarbij ook nog een vals scoutingcontract van 200.000 euro geconstrueerd zou zijn via Cyprus.

Maar de "beloningen" waren niet enkel in zwart geld. Veljkovic vertelt hoe hij na de transfer van Ivan Obradovic een eerste keer ging shoppen met Van Holsbeeck.

"Hij was voorzichtig met geld bij een bepaalde collega", aldus Veljkovic. "Maar hij zei dat ik altijd mooi gekleed was en wilde dat ik hem eens trakteerde in de winkel. Ik heb Herman toen meegenomen naar Antwerpen. In de ene winkel kocht hij veel hemden, bij de andere kostuums. Voor een bedrag tussen de 10.000 en 20.000 euro."

Op één van de kassatickets staan 19 hemden - allemaal met de initialen H.V.H.