Champions League-loting moet opnieuw na blunder met balletje Man. United

Het systeem met de balletjes bij de loting zorgt altijd wel voor een beetje hilariteit, maar dit keer liep het ook echt mis. Toen Villarreal eerst gekoppeld werd aan Manchester United moest er ingegrepen worden. Die twee clubs zaten ook al samen in de groepsfase. Er werd een nieuw balletje genomen en Villarreal werd aan Manchester City gekoppeld.

Maar daarmee was de kous niet af. Bij de loting voor het volgende duel kondigde Marchetti aan dat Atletico Madrid niet tegen United kon spelen. Dat balletje ging dus niet in de pot, maar dat van Liverpool wel. Een fout. Atletico mocht in theorie wel gewoon tegen United spelen, maar niet tegen Liverpool. De ceremoniemeester was duidelijk nog in de war door het eerdere incident.

Atletico werd aan Bayern München gekoppeld, United eindigde tegen PSG. Eventjes leek iedereen het te laten passeren, maar sommige clubs waren toch niet zo tevreden met hun (zware) duels en trokken aan de mouw van UEFA. Na wat overleg werd beslist om de loting helemaal opnieuw te laten plaatsvinden.

Volgens de UEFA lagen technische problemen aan de oorsprong van de blunder. "De software die moet aangeven welke clubs tegen elkaar mogen spelen, maakte een fout."