Cavagna is geopereerd na aanrijding in Spanje: "Dokters blijven hem monitoren"

Vanuit Calpe kwam vorige week het slechte nieuws dat 2 renners van Deceuninck-Quick Step gewond waren geraakt bij een ongeval.



Een auto had de voorrangsregels genegeerd en reed vanuit een zijweggetje de grote baan op. Enkele renners gingen daarbij tegen de vlakte.

Mauri Vansevenant brak zijn duim, maar moest geen operatie ondergaan. Hij vloog wel naar België om daar verder behandeld te worden.

De Fransman Rémi Cavagna was er erger aan toe en brak een ruggenwervel. Vandaag onderging hij een succesvolle operatie in het ziekenhuis van Valencia.



"Rémi gaat nu een herstelperiode in. De dokters blijven hem monitoren", meldt het Belgische wielerteam. "We wensen Rémi het allerbeste toe bij zijn herstel."

Cavagna is de Franse kampioen op de weg. Hij staat vooral bekend voor zijn hardrijderscapaciteiten. Lange solo's zijn het handelsmerk van de 26-jarige Fransman.