Barcelona speelt tegen Napoli in play-offs van de Europa League

De Europa League heeft een nieuwe ronde: de play-offs tussen de runners-up van de groepsfase in de Europa League en de nummers 3 uit de Champions League. De winnaars treffen later de groepswinnaars uit de Europa League in de 1/8e finales. Ook Barcelona is in die ronde gesukkeld en speelt daar tegen Napoli. Een mooie affiche voor Dries Mertens dus.