Luca Brecel snelt ook naar de finale van de Scottish Open

De finale wordt andere koek. Daarin staat Brecel tegenover de Schotse topper en viervoudig wereldkampioen John Higgins. Hij schakelde met Ronnie O'Sullivan een andere wereldtopper uit. "The Wizard of Wishaw" gaf "The Rocket" een 6-1 om de oren.

Luca Brecel had vorige week Anthony McGill al een keer geklopt met 6-2, nu ging hij nog harder. Niet dat hij een zijn beste snooker hoefde boven te halen. Onze landgenoot sloeg vooral ijskoud toe wanneer de Schot in de fout ging.

"Niet moeilijk om me op te laden"

"Twee finales op rij spelen is echt fantastisch", reageerde Luca Brecel. "Ik kan zelfs niet zeggen of ik goed gespeeld heb of niet, ik was zo gefocust."

"Ik weet wel dat ik een paar ballen miste, maar onder druk gingen ze er op de cruciale momenten wel in. Het vertrouwen is er en dan lukken ook de moeilijke shots."

"Het vertrouwen is zelfs zo groot dat ik mezelf al in de finale zie, nog voor het eerste shot gespeeld is. Maar dat betekent niets, als ik thuis voor de televisie zit, denk ik ook vaak dat ik in de finale sta."

"Om zondag ook van John te winnen, zal het beter moeten", beseft Brecel. "Het is niet moeilijk om je voor zo'n match op te laden. Vaak is het tegen de sterkste tegenstanders dat je het best speelt. Je weet dan dat het echt nodig is en krikt elkaars niveau omhoog.'

'Na een finale van zo'n belangrijk toernooi als het UK Championship verloren te hebben, is het wel niet evident om meteen daarna wel een toernooi te winnen. Maar het mag mij overkomen, het zou fantastisch zijn", besluit onze 26-jarige landgenoot.