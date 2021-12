WK-parcours voorgesteld: sprinters komen niet aan hun trekken in Wollongong

Het WK wielrennen vindt volgend jaar in september plaats in de Australische regio New South Wales, zo'n 80 kilometer onder grootstad Sydney. De wegrit bij de mannen wordt op 25 september afgewerkt. Vandaag is in Australië het parcours en het programma voorgesteld.

De profs vertrekken voor hun wegrit in Helensburgh, in de buurt van de iconische Sea Cliff Bridge. Het gaat 27 kilometer langs de kust, waar de wind vrij spel heeft, tot in Wollongong City.

Na de korte aanloop krijgen de renners voor ze aan het lokale rondje beginnen eerste nog een grote lus van 37,5km onder de wielen geschoven met daarin Mount Kiera Climb. De klim in het regenwoud is bijna 9 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procen (max. 15%).

Ook op het locale circuit van 17,5km, dat 12 keer wordt afgewerkt, is het klimmen geblazen. De weg van Mount Ousley Road tot Mount Pleasant (1,1 kilometer) loopt gemiddeld 7,7% omhoog, met een piek tot 14%. De totale afstand van de wegrit bij de mannen: 274,5km.

Een sprintrace krijgen naar alle waarschijnlijkheid niet. Met thuisrijder Caleb Ewan, misschien wel de snelste man van de wereld, heeft de Australische organisatie dus geen rekening gehouden.

Koersdirecteur Scott Sunderland verwacht een lastig WK. "Het hoogteverschil in de regio zal sommige mensen verbazen. Het parcours heeft alles in zich om een sensationele reeks wedstrijden voort te brengen en mooie herinneringen te creëren voor de renners en de fans."