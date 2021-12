Organisatie van WK wielrennen in Australië haalt Sunderland en Renshaw aan boord

In 2010 werd Thor Hushovd wereldkampioen in Geelong, in 2022 worden de regenboogtruien weer uitgedeeld op Australisch grondgebied.

Van 18 tot 25 september wordt het WK georganiseerd in Wollongong. De regio New South Wales heeft twee ervaren mannen uit die streek opgetrommeld om de organisatie in goeie banen te leiden.

Ex-renner Scott Sunderland, een Australiër die in België woont, wordt koersdirecteur. Die rol vertolkte hij al in onder meer koersen van Flanders Classics.

Mark Renshaw is dan weer de veiligheidsmanager van het WK in 2022. Renshaw was jarenlang de sprintloods van Mark Cavendish.

In 2010 serveerde Geelong een parcours dat de rassprinters elimineerde op de klimmetjes, maar niet selectief genoeg was om een groepssprint te ontregelen.

De route van Wollongong, een kuststad in de burt van Sydney, beschikt ook over een waaier aan mogelijkheden.

Er wordt gespeculeerd over een omloop voor sprinters, maar deze maand zou er meer duidelijkheid volgen over het traject.