De dolle driedaagse van Wout van Aert: 2.500 kilometer door drie landen met twee crossen

"De kalmte voor de storm", valt te lezen op zijn Strava-account. Met wat emoji's toont Van Aert ook aan hoe zijn dolle driedaagse er zal uitzien: veel vluchten en autoritten.

Van Aert is de enige van het hele pak die dit weekend zowel in Essen als in Val Di Sole rijdt. Eerst moet hij dus vanuit zijn woonplaats in Herentals naar de cross in Essen. Vervolgens bolt hij naar de luchthaven van Charleroi om er op het vliegtuig naar Bergamo te stappen.

Daar kan hij even tot rust komen voor hij doortrekt naar de wereldbekercross van Val Di Sole.