Gehoord in 90 minutes: "Wie de vuurwerkboys aanmoedigt, gooit eigenlijk mee"

Ook wij schieten deze week wat vurige pijlen af, maar wees gerust: gedoopt in humor, niet in venijn. 90 minutes over het verschil tussen geweldige supporters en gewelddadige, over het Genkse einde van Brom en over ‘Hey Jude, wat zeg je nu’ Bellingham. Want wie enkel iets kent van voetbal, kent niets van voetbal.