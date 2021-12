De Belgische roots van Max Verstappen: "Hij reed ontelbare rondjes hier in Genk"

Max Verstappen leerde de kneepjes van het autosportvak niet in Nederland, maar wel in België, waar hij opgroeide. "Dit was zijn thuiscircuit", zegt Paul Lemmens van Karting Genk. "Hij heeft hier ontelbaar veel rondjes gereden."

"Op woensdag, op vrijdag, op zaterdag,... Elk vrij moment zat hij hier. En altijd met zijn vader Jos. Voor Max was er geen betere opleider mogelijk, want Jos was ook heel getalenteerd. Alleen is Max intelligenter. Ook zijn moeder (de Belgische Sophie Kumpen) kon hard rijden. Als daar geen goeie rijder uit gekomen was..."

"Max was 4 jaar toen hij hier voor het eerst in een babykartje zat. Al snel is hij naar een hogere categorie overgestapt en toen zag je zijn talent al. Hoe hij de bochten aansneed en remde. Je wist: dit mannetje heeft het."

"Max kon in de eerste ronden al meteen 20 meter afstand nemen en dan de rest van de race controleren. Dat wijst erop dat hij goed aanvoelde hoe je met koude banden moet rijden."

"Als hij dan toch eens pech had en in het midden of achteraan moest starten, dan haalde hij het ene na het andere ongelooflijke inhaalmanoeuvre uit, zelfs op plaatsen waar het eigenlijk niet kon."

"Hij nam heel veel risico's en dat is hoe hij nu ook nog altijd rijdt. Gewoon puur racen. Daarom praat iedereen nu over de Formule 1, zelfs mensen die nog nooit een race hebben gezien."