Spaanse kranten zien Barça wegkwijnen in Europa: "Het ontslag bij de voetbalelite"

Een treurmars weerklinkt in Barcelona. Voor het eerst in ruim 20 jaar behoort de Catalaanse topclub na Nieuwjaar niet meer tot de Europese voetbalelite. Het oordeel van de Spaanse kranten is snoeihard: "Wie weet wacht er in de Europa League nog een kruistocht op Barça..."

El País: "Catalogus van rampen is uitgeput"

De grootste Spaanse krant El País beschrijft hoe Barcelona doorheen de jaren tot onbinding kwam. Met de trieste uitschakeling gisteren als zoveelste dieptepunt. "Dit Barça is de Champions League onwaardig", luidt de titel. "Het team van Xavi is niet in staat om te concurreren met de tegenstand." "De club die een Super League wou, heeft zijn plaats niet meer in de Champions League en speelt tot dan in de Europa League. Het staat niet meer op de voetbalkaart nadat de catalogus van voetbalrampen is uitgeput sinds de laatste Champions League-titel in 2015."

Sinds de 2-8 tegen Bayern is Barça tot stilstand gebracht. El Pais

"De laatste aflevering gaat over een pijnlijke nederlaag tegen Bayern. Deze uitschakeling staat symbool voor de decadentie van een team dat de voorbije jaren wedstrijden heeft weggegeven, zoals tegen AS Roma en Liverpool, en gebloed heeft, zoals de 2-8 tegen Bayern." "Die resultaten kondigden de ontbinding van Barcelona aan in tijden van overvloed. Sinds de wedstrijd van 10 (de 2-8 tegen Bayern, red.) is Barça tot stilstand gebracht."

AS: "Het ontslag bij de voetbalelite"

Bij sportkrant AS zagen ze hoe het fiere Barcelona gedegradeerd werd naar de Europese voetbalkelder. "Dit was het ontslag van Barça bij de voetbalelite", klinkt het. "De wedstrijd tegen Bayern was een weergave van alle problemen die er zijn."

Bayern was als een vermoeide tijger die te lui was om op een babygazelle te jagen. AS

"Bayern speelde zelfs opnieuw maar in derde versnelling. Ze gaven niet het gevoel dat ze Barcelona wilden vernederen. Als een vermoeide tijger die te lui is om op een babygazelle te jagen, maar toch doet wat de natuur van hem verwacht. Barça wordt teruggeslagen naar tijden van decennia geleden."

El Mundo: "Meest trieste verhalen zijn normaal geworden"

Het gerespecteerde El Mundo pende voor de zoveelste keer een treurverslag over Barcelona neer. "Er zijn geen tranen meer over om te huilen", valt te lezen. "Zelfs de meest trieste verhalen zijn ondertussen normaal geworden. Barça ging van onverklaarbare nederlagen naar aardverschuivingen die zelfs niet meer verrasten. Maar de schaamte is nog niet voorbij..."

Wie weet wacht er in de Europa League nog een kruistocht op Barcelona... El Mundo

"Dit Barça werd door Bayern van de Europese elite gescheiden in het ijskoude München. Zonder een publiek om de ellende te aanzien. Het moest niet eens kijken naar Benfica om te weten dat de straf de Europa League zou zijn. Wie weet wacht er daar nog een kruistocht op Barcelona..."

Marca: "Barça mag blij zijn dat het nog Europa League speelt"

"Barça zakt weg in Europa", is ook bij de populaire sportkrant Marca de teneur. "De nachtmerrie begon na de 2-8 tegen Bayern in Lissabon en duurt tot op de dag van vandaag, na een degradatie naar de Europa League. Steeds zit Bayern er voor iets tussen. En ook Lissabon, waar Kiev geen helpende hand bood."

Bayern is zonder twijfel de boeman van Barça. Marca

"Deze nederlaag betekent een pijnlijke Europese degradatie voor de Catalanen. En eigenlijk moeten ze nog blij zijn dat ze met amper twee doelpunten in zes groepswedstrijden nog doorgaan naar de Europa League." Daarnaast becijferde de krant dat Barça in de laatste zeven ontmoetingen met de Duitse landskampioen maar liefst zes keer onderuit ging. Met een doelpuntensaldo van 7 gescoorde goals tegenover 24 geïncasseerde treffers. "Bayern is zonder twijfel de boeman van Barça."