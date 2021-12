Sterk Bayern veroordeelt Barça met nieuwe afstraffing tot de Europa League

Bayern - Barcelona in een notendop:

Bayern tikt Barça zelfs in spaarstand al weg voor rust

Barcelona moest op het veld van Bayern München proberen om een vroegtijdige exit uit de Champions League te vermijden. De Catalanen hadden een overwinning nodig of moesten rekenen op de hulp van Dinamo Kiev dat speelde op bezoek bij Benfica.

Als snel bleek dat een Oekraïense helpende hand er niet in zat want net na de 20ste minuut had Benfica al een comfortabele 2-0-voorsprong beet. Intussen zorgde Alba voor een eerste schotje op doel, Neuer pakte zonder problemen.

Bayern was met 15 op 15 uiteraard al geplaatst voor de volgende ronde en duwde het gaspedaal op geen enkel moment echt in. Toch versierde de thuisploeg met Lewandowski en Musiala al enkele kansjes. Net na het half uur was het raak. Müller kopte een voorzet Lewandowski over de doellijn, de tackle van Araujo was net te laat om het openingsdoelpunt te verijdelen.

Bayern speelde met zijn prooi en dat leverde kort voor rust al de beslissing op. Sané mocht aanleggen vanop 25 meter en versloeg Ter Stegen met een verschroeiend afstandsschot. Barcelona kon Champions League-voetbal na Nieuwjaar zo stilaan vergeten.