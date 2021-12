Benfica dankt Bayern en stuurt Barcelona richting de Europa League

Benfica - Dinamo Kiev in een notendop:

Dominant Benfica zet Barcelona met rug tegen de muur

Benfica begon met een duidelijke opdracht aan zijn slotwedstrijd in groep E: winnen van Dinamo Kiev en hopen dat Barcelona niet hetzelfde deed op bezoek bij Bayern München. Alleen zo konden de Portugezen zich nog verzekeren van Champions League-voetbal na Nieuwjaar.



De thuisploeg begon furieus aan de partij en dat leverde al bijna meteen een doelpunt op. Na een sublieme panna mikte Jaremtsjoek (ex-Gent) eerst op Buschan, waarna Rafa Silva de 1-0 nog onbegrijpelijk over mikte.



Een misser die niet veel later bijna meteen werd afgestraft. Na een rommelige fase had Tsyhankov de 0-1 maar in een leeg doel te deponeren, maar de Oekraïner slaagde er nog in de bal over de lat te duwen.



Benfica schrok wakker en sloeg in 7 minuten plots twee keer toe. Op het kwartier duwde Jaremtsjoek de openingstreffer eerst van dichtbij binnen, waarna Gilberto na knullig balverlies bij Kiev de dubbele voorsprong op het bord knalde.



Het Estadio da Luz kirde van de pret, maar toch kon het nog mooier voor de Portugezen. Een kansloos Barça incasseerde in München namelijk nog 2 doelpunten voor de rust via Müller en Sané. Benfica bij de rust virtueel tweede.