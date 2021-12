Jonathan Tabu is bij Châlons-Reims de medische joker voor Jean Salumu

Jonathan Tabu zat al een tijdje zonder club. De guard van de Belgian Lions speelde de voorbije jaren vooral in Spanje, bij onder meer Zaragoza, Fuenlabrada, Bilbao en Manresa.



Nu keert hij als medische joker terug naar de Franse competitie, waar hij eerder al de kleuren verdedigde van Le Mans en Le Portel. Bij Châlons-Reims, de nummer 16 in Frankrijk, vervangt hij collega Belgian Lions Jean Salumu, die op de sukkel is met een knieblessure.