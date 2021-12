Djokovic staat ook op deelnemerslijst Australian Open, S. Williams doet niet mee

Over hoe Novak Djokovic staat tegenover het coronavirus is al veel inkt gevloeid. In juni 2020 organiseerde hij een tennistoernooi in volle coronapiek, waarbij verschillende toptennissers en hijzelf een besmetting opliepen.

Ook daarna wou hij niet zeggen of hij zich heeft laten vaccineren of niet.

Nochtans is een vaccin een absolute voorwaarde om volgende maand te kunnen deelnemen aan de Australian Open. Dat heeft de organisatie nog eens bevestigd.

Djokovic staat vandaag (woensdag) op de lijst van deelnemers. Gisteren verscheen zijn naam ook al op de deelnemerslijst voor de ATPCup in Sydney, het landentoernooi begin januari.

Dat doet vermoeden dat Djokivic dus toch gevaccineerd is of dat zal laten doen. Zijn belangen zijn in elk geval groot. De Serviër kan de Australian Open voor de 10e keer winnen. Als hem dat lukt wordt hij de eerste man die 21 grandslamtitels pakt.

Ook op de lijst van deelnemers staat de naam van Rafael Nadal, ook de Spanjaard doet een gooi naar een 21e grandslam. Roger Federer, die ook op 20 grandslamtitels staat, doet zoals eerder werd aangekondigd niet mee.