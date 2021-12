Vidarsson in Extra Time: "Als speler moet je supporters durven terecht te wijzen"

Het Belgische voetbal heeft een bewogen weekend achter de rug: in Beerschot gooide een supporter een vuurpijl in het vak van de bezoekende supporters, in Standard mondde het wangedrag van de Luikse fans uit in een veldbestorming.

"In de jaren 90 stonden er nog hekken, waardoor je niet op het veld kon", vertelt Arnar Vidarsson in Extra Time. "Maar door grote drama's zoals Hillsborough en het Heizeldrama, werden die weggehaald."

"Het zijn gewoon genante beelden, we mogen dit niet tolereren. Ik heb het in de jaren 90 meegemaakt bij Lokeren. Ik moest toen als aanvoerder met de fans gaan praten."

"Als speler moet je durven om de supporters terecht te wijzen: "Niemand vraagt jullie om te vechten voor ons, dat is niet supporteren"."

Noë Dussenne deed een poging om de gemoederen te bedaren, maar werd meteen uitgefloten. Doelman Arnaud Bodart toonde zelfs begrip: "De fans zijn al heel geduldig geweest. Als je een kant kiest, word je op de vingers getikt."

Wim De Coninck sprak met een veiligheidsagente die "had moeten ingrijpen", maar bang was voor repercussies. "Zij zei: "Die supporters kennen me allemaal en weten mij wonen. Ik kan niet ingrijpen"."