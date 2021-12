Zoe Bäckstedt, amper 17 en multigetalenteerd: "Ik wil mijn naam eer aandoen"

Magnus Bäckstedt doet bij heel wat wielerliefhebbers ongetwijfeld nog een belletje rinkelen dankzij zijn zege in Parijs-Roubaix in 2004 en het Zweeds-Britse wielergeslacht zal de komende jaren (normaal gezien) zeer aanwezig zijn in de wielersport. Maak kennis met Zoe Bäckstedt, amper 17 en nu al gecatalogeerd als een echt raspaardje in het vrouwenpeloton.

Magnus Bäckstedt heeft de wielersport nooit uitgezwaaid, al is zijn rol wat geëvolueerd. De 46-jarige Zweed duikt regelmatig de commentaarcabine in en is ook de begeleider van dochters Elynor (20) en Zoe (17). De oudste dochter van het wielergeslacht is prof bij Trek-Segafredo, de jongste van het gezin stapelt de successen als junior op. Dat doet ze bovendien in zowat elke discipline op twee wielen. Zoe - die dankzij haar Britse moeder de Britse nationaliteit heeft - werd in september onder meer wereldkampioene op de weg in Leuven bij de junioren, won onlangs het EK veldrijden in Nederland en blinkt ook op de piste. Wielrennen zit dus in de genen en deze winter kamperen vader Magnus en dochter Zoe - zonder echtgenote/moeder door de Brexit - in Vlaanderen voor het veldritseizoen. Dat mag je letterlijk nemen, want het duo brengt de winter door in een camper in Geel naast het bedrijf van hoofdsponsor Tormans. Bij die veldritploeg ontdekt Bäckstedt de kneepjes van het vak. Ze wordt er gestuurd door de broers Bart en Geert Wellens en reed zaterdag mee in Boom bij de elites. Ze werd er 9e in een loodzware cross. (lees voort onder de reportage van Sportweekend)

"Prof? Het is cool dat iedereen me wil vastleggen"

"Ik moest wel bij de profs rijden, want er was hier in Boom geen cross voor junioren", lachte de 17-jarige Britse zaterdag bij onze reporter van Sportweekend. "Ik kan ook veel bijleren door de lijnen van de andere rensters te volgen, door te kijken hoe zij de verkenning aanpakken." Bäckstedt vertelt het allemaal met de glimlach. Zo vat ze het begin van haar wielercarrière ook aan: fun is het sleutelwoord. "Er wordt gezegd dat ik alles kan omdat ik zo'n grote achternaam heb, maar ik ben gewoon mezelf en ik doe mijn best. Al wil ik mijn naam wel eer aandoen." Het Britse toptalent is een multitalent, al draagt de combinatie veld en weg - zeker in de toekomst - haar voorkeur weg. "In de winter bij 2 graden in de modder rijden: ik houd ervan." Marianne Vos is het idool van de wielerparel, die zich stilaan klaarmaakt voor een overstap naar de profs. "Mijn makelaar zegt dat veel teams geïnteresseerd zijn en dat we moeten overleggen. Het is cool dat iedereen me wil vastleggen." (lees voort onder de quote en de video van de ontknoping van het WK voor junioren in Leuven)

In de winter bij 2 graden in de modder rijden: ik houd ervan. Zoe Bäckstedt

Vader Magnus: "Ze moet het doen uit liefde en uit passie"

Magnus Bäckstedt, tijdens zijn actieve carrière als kolos geboren voor de stenen van Roubaix, is trots dat zijn dochter haar eigen naam uitbouwt. "Of zij nog de dochter van is of ik al de vader van ben? Hopelijk word ik dat laatste." "Ze moet zichzelf ontwikkelen. Voorlopig gaat dat goed. Ik leg geen druk op. We zeggen gewoon: doe je best. Wat het resultaat dan is: so be it." Het lijkt wel een familiesprookje. "We hebben nooit druk uitgeoefend. En hier staan we nu. Mijn dochters moesten het doen omdat ze het zelf wilden. Ze moeten het vooral doen uit liefde en passie. Dan geraak je ver." "Of Zoe the next big thing is? Dat is vroeg, ze is nog maar 17 jaar. Ze is zonder twijfel getalenteerd, maar er is nog een lange weg te gaan. Ze doet alles goed, ze gaat er goed mee om en ze blijft zichzelf pushen." Over de toekomstplannen wil papa Bäckstedt niet te veel details prijsgeven. "Zoe moet dat vooral zelf uitzoeken." "Ik kan een klankbord zijn, maar zij moet kiezen. Als ze de juiste combinatie vindt van een team en disciplines en fun blijft hebben, dan zal het wel loslopen."