Brecel: "Wil conditioneel sterker worden, dan kun je je beter concentreren"

Geen kers op de taart gisteren voor Luca Brecel op het UK Championship, maar de Belg blikt wel met tevredenheid terug zijn week in York. "Als ik gewonnen had, was het mijn beste toernooi ooit geweest", zegt hij bij Sporza.

Veel tijd om na te genieten van zijn knappe prestatie op het UK Championship heeft Luca Brecel niet. De "Belgian Bullet" is van York al doorgereisd naar Wales voor het volgende toernooi van het seizoen.



"Ik zit hier met een goed gevoel. Mijn prestatie in York heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik wil meteen weer goed spelen en proberen zo ver mogelijk te geraken. We zullen zien", vertelt Brecel aan Sporza.



Onze landgenoot heeft zichzelf niet verbaasd op het UK Championship. "Ik ben een goed seizoen aan het spelen en ik wist dat ik goed genoeg was om een finale te halen, al had ik niet kunnen weten dat het nu al zou gebeuren. Iedereen is immers goed bezig", klinkt het.

Conditioneel wil ik wel weer sterker worden en ook beter op mijn voeding letten. Luca Brecel

"Op het toernooi voor het UK Championship had ik ook al de kwartfinales gehaald, dus het zat er wel een beetje aan te komen. Jammer genoeg heb ik niet kunnen winnen. Daarvoor speelde Zhao te goed. Het was mijn droom de finale te spelen. Nu is het volgende doel om ze ook te winnen."



Wat kan er nog beter bij Brecel om die stap te zetten? "Technisch zit alles nu redelijk goed. Mijn wedstrijdmentaliteit is ook goed. Conditioneel wil ik wel weer sterker worden en ik wil ook beter op mijn voeding letten."



"Het zijn slopende weken geweest, met bijna elke dag een wedstrijd. Daar kruipt heel veel concentratie in en je slaapt weinig. Als je fitter bent, kun je je concentratie veel hoger houden. Dat is zeker nog een werkpunt."



"Als ik gewonnen had, was het mijn beste toernooi ooit geweest"

Dankzij zijn finaleplaats op het UK Championship maakt Luca Brecel ook een flinke sprong op de wereldranking en dat is niet onbelangrijk.



"Daar ben je onbewust altijd mee bezig", zegt hij. "Ik sta nu provisoir opnieuw in de top 16. Dat is iedereen zijn doel. Het zorgt ervoor dat je rechtstreeks geplaatst bent voor toernooien, zoals onder meer het WK."



"Ik heb de voorbije week veel punten verdiend, dus ik ga zeker niet klagen. Het was een fantastisch toernooi. Als ik gewonnen had, was het mijn beste toernooi ooit geweest. Maar nu ga ik nog even wachten om dat te zeggen."