Oude bekenden Hulk en Diego Costa loodsen Atletico Mineiro naar Braziliaanse titel

Atletico Mineiro pakte de titel op wel heel dramatische wijze. Na de rust kwam het tegen Bahia 0-2 achter, maar een penaltygoal van Hulk luidde de ommekeer in. Keno ontpopte zich tot de grote held door met 2 goals de zege en titel veilig te stellen: 3-2.

Voor de ploeg uit Belo Horizonte is het de tweede titel, de eerste titel dateert van 1971. Na een slechte start van het seizoen domineerde Atletico Mineiro, geleid door trainer Alexi Stival (beter gekend onder zijn voetbalnaam "Cuca") vanaf speeldag 15.

Het team haalde 81 punten uit 36 wedstrijden en heeft een voorsprong van 11 punten op Flamengo, dat tweede eindigde. Atletico Mineiro doorbreekt de hegemonie van Flamengo, dat won het kampioenschap in 2020 en 2019.

Grote bezieler van de titel is Hulk. De 35-jarige ex-spits van onder meer Porto en Zenit beleefde een sprookje in de herfst van zijn loopbaan. Zijn 18 goals en 6 assists waren doorslaggevend. Ook Diego Costa (ex-Atletico en ex-Chelsea) deed zijn duit in het zakje sinds september met 4 doelpunten.

Atletico Mineiro heeft wel een heel speciale manier gevonden om de titel te vieren met zijn fans. Een sponsor, dat ook het nieuwe stadion van Atletico Mineiro aan het financieren is, wil de fans van de club trakteren op een gratis tatoeage.