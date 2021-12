Jelle Van Damme:"Bier over uwe kop en verwijten, dat neem je erbij"

Zondag staat de derby van 't Stad op de voetbalkalender. Beerschot ontvangt in eigen huis Antwerp FC. Het is een wedstrijd waarvoor je geen enkele speler moet motiveren, op het scherpst van de snee en met het mes tussen de tanden. Dat weet ook Jelle Van Damme die in z'n carrière voor beide ploegen speelde.

"Ploeg van 't Stad wil je zijn!"

Een topwedstrijd kan je de nummer 2 tegen de laatste in de competitie niet noemen, maar dat staat helemaal los van de "match in de match", zegt Jelle Van Damme. "Dat klassement is op papier en is voor beide ploegen van ondergeschikt belang." "Ploeg van ’t Stad wil je zijn! Je legt je kop ervoor en je wil winnen, zo simpel is het. Je mag er zeker van zijn dat zowel Antwerp als Beerschot met het mes tussen de tanden zullen spelen en dat is mooi." "Dat zijn matchen waarvan ik zelf als speler wist dat ik er zou staan. Zelfs al had ik, bij wijze van spreken, twee nachten voor de wedstrijd geen oog dicht gedaan."

"Mocht ik nu nog speler zijn bij Antwerp, dan weet ik gewoon dat dit een héél moeilijke match wordt. Je gaat spelen in het hol van de leeuw. Een gewond dier, en het zijn per slot van rekening ratten, is gevaarlijk."(lacht) Van Damme zal trouwens zelf in de tribune zitten zondag. "Het is een match waar ik naar ga kijken. Het kan een hele open partij worden of een kakmatch met heel wat schrik. Maar er zal sowieso veel emotie, passie en mentaliteit in zitten. "

Supporters geven kleur aan zo'n matchen

Bijna had corona opnieuw roet in het eten gegooid, want vorig seizoen werd de match op het Kiel zonder publiek gespeeld. Gelukkig zal er zondag wel volk in de tribunes zitten. "Die matchen moeten met supporters gespeeld worden. Anders verliest die 50% van zijn waarde. Zeker voor de spelers op het gebied van beleving. Het zijn de supporters en de onderlinge haat-liefdeverhoudingen die de match kleur geven." Voetbal is emotie. Die emotie in derby’s is iets waar je als speler van geniet. "Ook al moet je een inworp nemen en krijg je 3 liter bier over je kop en allemaal

verwijtwoorden. Dat hoort ook wat bij het spelletje", lacht Van Damme. "Ik ben altijd een speler geweest die dat kon plaatsen en daar van genoot. En als je dan nog kan winnen, dat maakt het nog mooier."

Radja kan gemist worden, Torrente zorgt voor vuur

Het mogelijke ontbreken van Radja Nainggolan door een blessure zou wel een belangrijke rol kunnen spelen volgens Van Damme. "De laatste weken zag ik weer de Radja die met flitsen bepalend was voor Antwerp. Hij begint volledige westrijden te domineren." "Als hij op niveau is, komen die surplus-punten en dat scorend vermogen vanzelf terug. Hij is de aanjager van de ploeg, samen met Richie De Laat natuurlijk, dus een die blessure zou wel roet in het eten gooien." Langs de andere kant is Faris Haroun terug fit, maar die kan je er niet meteen ingooien. "Momenteel heeft Antwerp genoeg spelers om dat op te vangen maar je moet een kat een kat noemen: Een fitte Radja vervang je zomaar niet."

Beerschot moet het vertrouwen omhoog krikken en daarvoor is deze derby de ideale gelegenheid Jelle Van Damme, ex-speler Beerschot en Antwerp