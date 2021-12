Ineos Grenadiers presenteert zijn nieuwe (Belgische) shirt voor 2022

Qua design, looks en uitstraling heeft Ineos Grenadiers een reputatie te verdedigen in het peloton.

Na de samenwerkingen met Rapha en Castelli bundelt het nu de krachten met Bioracer, het Belgische bedrijf met zijn uitvalsbasis in Tessenderlo.

"Bioracer heeft voor het team een unieke kit ontworpen om in te trainen en te racen. Een kit waarin een renner zich de snelste voelt. Of dat nu bergop of bergaf, offroad of op de weg, in een tijdrit of in de sprint is. Dit alles onder één motto: “This is how fast feels!”", zegt de nieuwe leverancier bij de voorstelling.



Filippo Ganna, Tom Pidcock en Richard Carapaz fungeren als model bij de presentatie van de truitjes, waar we toch wat nieuwe accenten zien.

"Het opvallende ontwerp combineert de iconische lijn op de achterkant van het shirt met enkele gedurfde vernieuwingen. Het nieuwe design is een stijlvolle balans tussen het donkerblauw en het dieprood van de twee hoofdsponsors."

(bekijk foto's onder de tweet)