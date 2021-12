Het tennisseizoen 2021 bij de mannen: "Nu al uitkijken naar Sinner en Alcaraz in 2022"

2020 was het jaar van de 18e, 19e en 20e Grand Slam voor Novak Djokovic. Het was het jaar van de eerste voor Daniil Medvedev. Alexander Zverev werd olympisch kampioen en won de ATP Finals. Het was het jaar van grote dominantie van Europa, dat de volledige top 10 bezet. Amerika had voor het eerst sinds 1973 geen speler in de top 20. Wat viel er nog zoal op? Daviscup- en Billie Jean Kingcup-coach Johan Van Herck dacht mee na.

1. Novak Djokovic komt zichzelf tegen

Novak Djokovic legde na een prima voorjaar en met al 3 nieuwe grandslamtitels de lat voor zichzelf enorm hoog. Hij ging in Tokio voor een paar olympische titels en daarna wou hij de kroon op het werk zetten door in New York zijn eeuwige concurrenten Rafael Nadal en Roger Federer voorbij te steken met een 21e grandslamtitel. Maar het werd twee keer een ontgoocheling. De uitschakeling in Tokio in de halve finale van het enkelspel gaf hem een eerste knak, de nederlaag in de finale van de US Open tegen Daniil Medvedev zorgde voor een nog grotere kater. Johan Van Herck: “Tot en met Wimbledon was Djokovic superieur. Hij heeft een moeilijke afweging moeten maken – ga ik voor een Golden Slam of mik ik alleen op die 21e GS-titel.?" "Hij is voor de Golden Slam gegaan. Dat heeft voor een grote fysieke en mentale

belasting gezorgd. Je zag dat hij prikkelbaarder was, dat vermoeidheid, frustratie en ontgoocheling de bovenhand namen. Maar hij sluit wel terecht het jaar alweer af op 1.”

2. Het magere jaar van Roger Federer en Rafael Nadal

Amper 13 matchen speelde Roger Federer in 2021, hij won er 9. Vooral de droge 6-0 in de derde set van de kwartfinale tegen Hubert Hurkacz op Wimbledon bleef aan de ribben kleven. Het lichaam en vooral de rechterknie wilde niet meer mee. Einde seizoen dus na ook al een mislukt 2020 waarin hij maar 6 matchen speelde. En na zijn succesvolle comeback in 2017 zakte de Zwitser weer uit de top 10, nu naar plaats 15. Rafael Nadal kwam nog aan 30 wedstrijden, hij won nog in Barcelona en Rome, maar het grote doel, Roland Garros voor de 14e keer winnen, haalde hij niet. Een voetblessure maakte in Washington een einde aan het seizoen waarin hij van 2 naar 6 zakte. Johan Van Herck: "2021 was een mager jaar voor hen allebei. Ze gingen duidelijk voor meer en beter. Maar het is er niet uitgekomen en dat is frustrerend. Na zo een jaar zullen ze afwegen wat ze nog kunnen en willen spelen." "Hun tennis is nog top, maar lichamelijk zijn ze minder fit en dat werkt dan ook mentaal wat door. De paar procentjes minder betalen ze cash omdat de jongere generatie fysiek wel 100 % is. We mogen niet vergeten dat wat Federer en Nadal de voorbije jaren gedaan hebben, ook wel iets buitenaards heeft.”

3. De nieuwe namen in de top 10

In vergelijking met eind 2020 zijn 3 namen uit de top 10 verdwenen. Dominic Thiem zakte door een polsblessure van 3 naar 15, Federer van 4 naar 16 en Diego Schwartzman van 9 naar 13. Het trio is vervangen door de 22-jarige Casper Ruud, de 24-jarige Hubert Hurkacz en de 20-jarige Jannik Sinner. Johan van Herck zag Ruud vooral schitteren op gravel, Hurkacz op hardcourt, maar hij is vooral onder de indruk van het duo Sinner en Alcaraz. De 18-jarige Carlos Alcaraz sloot 2020 af op plaats 141 en klom ruim 100 plaatsen naar 32. Sinner en Alcaraz worden door de meeste kenners al beschouwd als toekomstige winnaars van Grand Slams. Johan Van Herck: "Je hebt met de Canadezen Auger-Aliassime en Shapovalov, met de Amerikanen Fritz, Tiafoe en Korda erg beloftevolle spelers, maar Sinner en Alcaraz steken er met kop en schouders bovenuit. 20 en 18 jaar en ze tonen al een grote maturiteit op en naast het veld." "Ze hebben in een moeilijk jaar hun focus weten te behouden. Het tempo dat ze op de baan ontwikkelen is voor hun leeftijd gewoon indrukwekkend. Ik kijk bij hen echt uit naar 2022.”

4. David Goffin en Zizou Bergs