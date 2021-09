Geen Grand Slam: Daniil Medvedev verpest het feestje van Novak Djokovic

Novak Djokovic is zichzelf niet

Dat de twee tieners in de vrouwenfinale van zaterdagavond met de nodige portie stress op Arthur Ashe verschenen, was volkomen logisch, maar ook een tenniskampioen als Novak Djokovic was op zijn 34e niet zichzelf bij zijn afspraak met de geschiedenisboeken.



De nummer 1 van de wereld werd al in het eerste spelletje koud gepakt door Daniil Medvedev en de stoïcijnse Rus gaf die bonus in de eerste set dankzij een weergaloze service niet uit handen.



Medvedev wist dat hij in zijn derde grandslamfinale Djokovic niet op kracht en snelheid zou kunnen kloppen en moest vooral anticiperen en schaken.



De Rus vond op alles een antwoord en een gespannen Djokovic, normaal altijd een karakterkop, mepte al snel in de tweede set zijn racket aan flarden als uiting van zijn frustraties.



De Serviër was te onrustig en ongeduldig en zou ook in een hoogstaande tweede set een prijs betalen voor één break.