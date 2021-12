Hanne Maudens keert terug naar de meerkamp: "Ik heb de microbe weer te pakken"

Na een mentaal zware periode maakte meerkampster Hanne Maudens vorig jaar de overstap naar de 400 en 800 meter. "Het plezier was toen totaal zoek", zegt Maudens. "Mijn beeld van topsport was verengd naar pijn, afzien, isolement en puur presteren."

Maar in maart van dit jaar ging het toch weer mis. "Ik kreeg opnieuw het akelige gevoel dat ik op het verkeerde pad was terechtgekomen. Mijn kinderdroom was altijd geweest om de zevenkamp te doen en het besef dat ik in Tokio niet aan de start van de olympische zevenkamp zou staan, werd me te veel."



Maar na een periode van depressie vond Maudens haar weg naar de meerkamp terug. "Ik heb de microbe weer volledig te pakken. Ik kijk weer uit naar de trainingen en haal er enorm veel voldoening uit. Ik geniet weer en wil me graag laten zien in Parijs en Los Angeles."



Maudens traint weer onder haar coaches van 2018: Filip Eeckhout en Timothy Hubert. "Door de meerkamp even los te laten, heb ik ontdekt hoe graag ik het eigenlijk doe. De omstandigheden waren toen gewoon verkeerd."