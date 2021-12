"Dodelijk drama vermeden voor EK-finale op Wembley", besluit onderzoek

Volgens het onderzoek ligt de verantwoordelijheid van de chaos bij zowel de FA als de lokale politiemacht. Er zou te laat zijn gereageerd op de problemen die al eerder die dag begonnen. De FA dekte zich in door het te hebben over een "ongekende chaos die niet voorzien kon worden".

Onderzoekster Louise Casey bracht vrijdag een onderzoeksrapport van 129 pagina's naar buiten over de wanorde voorafgaand aan de EK-finale van 11 juli. Daarin staat dat meer dan 2000 mensen zonder geldig toegangsticket toch binnen raakten in het stadion.

Onze nationale ploeg stond in een eerste grote finale in 55 jaar. Ze werden echter in de steek gelaten door een horde ticketloze, dronken en gedrogeerde schurken.

"Onze nationale ploeg van rolmodellen stond in een eerste grote finale sinds 55 jaar. Ze werden echter in de steek gelaten door een horde ticketloze, dronken en gedrogeerde schurken die ervoor kozen om onschuldige, kwetsbare en ook mindervalide mensen te misbruiken", klinkt het scherp. "Hierdoor is er een verschrikkelijke wanorde ontstaan die mensenlevens op het spel heeft gezet."



Het onderzoek becijferde ook dat wanneer Engeland de finale had gewonnen, er mogelijk 6000 "fans" het stadion nog bestormd zouden hebben. "De gevolgen zouden verschrikkelijk zijn geweest", getuigt een official van de Londense hulpdiensten. "Ik bedank God dat Engeland die dag verloor."

De FA, die het onderzoek had besteld, excuseert zich voor de taferelen die dag. "Het had nochtans een historische avond voor het voetbal in Engeland moeten worden. We trekken hier lessen uit, zodat we in de toekomst enkel nog goede ervaringen hebben met grote internationale events in Wembley."