Italië kroont zich tot Europees kampioen na strafschoppen, Wembley in rouw

Bekijk de zenuwslopende strafschoppenreeks die over de EK-titel beslist

De EK-finale in een notendop:

Shaw lijkt de proloog van een Engels sprookje te schrijven

Die laatste plannen leken toch al snel opgeborgen te kunnen worden. Amper 1 minuut en 57 seconden had Engeland nodig om de vele gekke fans helemaal door het dak te laten gaan. Trippier, de rechtse wingback, verstuurde een voorzet op maat richting zijn collega aan de linkerkant en die kans liet Shaw niet liggen. Het snelste doelpunt ooit in een EK-finale was ook meteen Shaws eerste treffer ooit voor zijn nationale team.

Droomstart voor de Engelsen: Shaw werkt van dichtbij de 0-1 binnen

De Italianen knokken zich op z'n Engels weer in de wedstrijd

Na de koffie claimden de theedrinkers al meteen een strafschop. Sterling ging na een licht contact neer, maar werd vooral een slachtoffer van zijn eigen reputatie als fopduiker. Vol frustratie beging Sterling niet veel later een oerdomme overtreding, maar gelukkig voor heel Engeland stond het vizier van Insigne ook na de rust niet op scherp.

De troepen van bondscoach Mancini moesten komen en deden dat ook, zij het vol geduld. Ook in Italië blijkt geduld te lonen, want Insigne kon vanop de achterlijn in de korte hoek knallen en Chiesa mikte even later naar de verste paal, maar telkens stond of lag Jordan Pickford goed in de weg.

Lukt het niet op z’n Italiaans, dan maar op z’n Engels. Op een hoekschop kreeg Chiellini een halve catchgreep te verwerken en Verratti zag zijn schot via Pickford tegen de paal belanden. In de kluts twijfelde Bonucci geen seconde en in de herneming werd de 1-1 vol overtuiging tegen de netten geknald. Met de klap maakte het Engelse gejuich plaats voor ongeduldig gejoel op de tribunes en veel twijfel op het veld.

Dat was het moment om de Engelsen helemaal tegen het canvas te meppen. Berardi leek de handschoen op te nemen wanneer hij door de buitenspelval glipte, maar voor een zuivere linkspoot was er te weinig tijd om te besluiten voor een aanstormende Pickford. De Engelsen profiteerden en rechtten de rug, op z’n minst tot aan de verlengingen.