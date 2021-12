Flipkens steunt signaal van WTA: "Het gaat om een mensenleven"

De 35-jarige Peng Shuai, een leeftijdsgenote van Kirsten Flipkens, verdween van de radar nadat ze een Chinese toppoliticus had beschuldigd van misbruik. De tennisbond WTA eist verduidelijking en voerde gisteren de druk op door alle Chinese toernooien op te schorten.

"Het is een goed statement", vindt Flipkens. "Iedereen staat erachter, zolang Peng Shuai niet vrijuit kan spreken en leven. Het gaat om een collega en om een mensenleven."

"Ze hebben haar vrijheid afgenomen, omdat ze misbruik aan de kaak stelde. Dat kan gewoon niet zomaar in de doofpot. Het gaat om de vrijheid van een collega, dus het is vanzelfsprekend dat we ermee bezig zijn."

Met 10 toernooien is het Chinese hoofdstuk van de WTA-kalender nochtans belangrijk voor de tennissters. "Het menselijke gaat boven het financiële", aldus Flipkens. "Daarom is het ook een goed statement van de WTA."

Ze hoopt nu dat de ATP het voorbeeld volgt, al liet die vandaag het tegenovergestelde uitschijnen (zie: lees ook). "Hoe meer bonden erachter staan, hoe beter en hoe sterker we staan. Er moet meer duidelijkheid komen dan er tot nu toe geweest is."