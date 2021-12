Straf statement van WTA: alle Chinese toernooien opgeschort door Peng-situatie

De sportwereld is al weken in de ban van het dossier-Peng Shuai. De tennisster is al bijna drie weken van de radar verdwenen nadat ze een Chinese toppoliticus beschuldigd had van misbruik. Sindsdien gaf Peng wel tekenen van leven, maar de oprechtheid daarvan was bedenkelijk.

Nu neemt tennisfederatie WTA een duidelijke positie in. Het schort alle toernooien in China op. Een straffe beslissing, want financieel zijn de belangen in het Aziatische land groot met maar liefst 10 toernooien.

Voorzitter Steve Simon kondigde dat aan in een statement: "Met de steun van de volledige directie verklaar ik de onmiddellijke opschorting van alle WTA-toernooien in China en Hong Kong."

"Ik zie niet in hoe onze atleten kunnen deelnemen zolang Peng niet vrij mag communiceren en schijnbaar gedwongen wordt om haar beschuldigingen tegen te spreken. Ik ben bezorgd over de risico's van onze spelers en staf mochten we nu events houden in China."

"Ik vind het jammer dat het tot dit punt is moeten komen, maar de Chinese leiders laten ons geen keuze."