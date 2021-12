Ophef in Frankrijk na huiselijk geweld bij olympisch kampioene: "Had ik moeten sterven?"

De trieste feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag. Een buurman van Margaux Pinot belde de politie nadat de toegetakelde judoka haar toevlucht had gezocht bij hem. Eerder had haar vriend en coach Alain Schmitt - zelf ex-wereldkampioen judo - haar fel toegetakeld. De man zou dronken geweest zijn.

Schmitt werd gearresteerd voor huiselijk geweld, maar werd dinsdag al weer vrijgelaten. Een beslissing die op veel ongenoegen stuit.

Zeker nadat Pinot vandaag een emotioneel bericht op Twitter had gepost, vergezeld van een foto van haar zwaar toegetakelde gezicht.

"In de nacht van zaterdag op zondag ben ik slachtoffer geworden van een aanval bij mij thuis door mijn partner en trainer", begint ze haar verhaal. "Ik werd beledigd, kreeg klappen, mijn hoofd is meerdere keren tegen de grond geslagen. En uiteindelijk ben ik gewurgd."