Tiger Woods schept klaarheid: "Nooit meer voltijds golfen, ik zal toernooien uitkiezen"

De comeback van de 45-jarige ex-nummer één van de wereld zal wel niet voor morgen zijn. Woods sloeg in februari met een te hoge snelheid overkop met zijn SUV. Zijn rechterbeen en -enkel raakte verbrijzeld, er stonden grote vraagtekens achter zijn verdere golfcarrière.

Die neemt Woods nu weg. Ruim een week geleden deelde hij een korte videoclip waarop te zien is hij hij op de baan weer golfballen wegslaat.

Vandaag gaf de Amerikaan, die toegaf in eerste instantie voor een amputatie te vrezen, toelichting bij zijn medische en fysieke status. Een voltijdse comeback is uitgesloten. "Het is zeker realistisch dat ik op een dag weer op de PGA Tour zal terugkeren, maar nooit meer fulltime. Het zal een kwestie worden van zorgvuldig uitkiezen", legde de 15-voudige majorwinnnaar uit.

Woods won in zijn carrière 82 proftoernooien. Van 2014 tot 2017 was hij ook al eens lang out door verschillende rug- en knieoperaties. In 2019 bekroonde hij die comeback met zijn vijfde titel in de Masters, zijn laatste majortitel tot nu.