Negen maanden na auto-ongeluk staat Tiger Woods opnieuw op de golfbaan

Tiger Woods kroop op 23 februari door het oog van de naald toen hij met hoge snelheid van de weg raakte in de buurt van Los Angeles. De auto van de Amerikaanse golfer ging verschillende keren over de kop, Woods liep zware verwondingen op, vooral aan zijn been.



Na een lange revalidatie lijkt Woods nu weer in staat om te golfen. Dat moet toch blijken uit een filmpje dat hij op Twitter postte met als bijschrift: "Ik maak vooruitgang."



De timing van de video is wellicht niet toevallig. De Tiger Woods Foundation (TGR Foundation) heeft op 18 november net zijn 25-jarig bestaan gevierd, en een liefdadigheidstoernooi dat hij op de Bahama's organiseert, de Hero World Challenge, staat gepland voor begin december. Aan de start staan 20 van 's werelds beste spelers, onder wie landgenoten Collin Morikawa, Justin Thomas en Bryson deChambeau.