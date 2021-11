Patrick Lefevere over Deceuninck: "Ik heb er absoluut geen probleem mee"

"Is dit nieuws? Het zijn nieuwsarme tijden, zeker?", lacht Patrick Lefevere wanneer we naar zijn reactie polsen bij het nieuws dat Alpecin-Fenix en Deceuninck de handen voor vier jaar in elkaar slaan.

De voorbije drie jaar huppelde Deceuninck bij de stal van Lefevere van de ene overwinning naar de andere, maar deze zomer werd bekendgemaakt dat het project op het einde van dit jaar stopt.

Is de zet van Deceuninck dan geen verrassing? "Enerzijds wel, ja", zegt Lefevere. Hij verduidelijkt: "Wij hebben - vanuit onze kant - de samenwerking niet willen verlengen. We waren bezig met een project voor vijf jaar."

"Deceuninck is destijds op een gunstig moment gekomen, net toen we het moeilijk hadden. Ze waren een helpende hand, maar ze hebben er veel voor teruggekregen. Maar ze wilden nu niet tekenen voor vijf jaar."

Dat doen ze dus wel bij Alpecin-Fenix voor vier jaar. "Dat is geen groot verschil, hé. Of dit dan een zure nasmaak geeft? Neen, een contract heeft een bepaalde duur, als ik me niet vergis."

"Als die termijn voorbij is en als twee partijen beslissen om niet samen voort te gaan, dan is iedereen vrij om te doen wat hij wil. Ik heb er absoluut geen probleem mee en ik zou niet weten waarom ik iemand iets kwalijk hoef te nemen."