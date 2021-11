Nummer 1 Fan Zhendong verovert 1e wereldtitel, China mist maar 1 goud

Twee keer stond zijn landgenoot Ma Long in de weg van Zhendongs succes. De drievoudige wereldkampioen en titelverdediger ontbrak evenwel in Houston, in de VS.

Fan Zhendong klopte in de finale de Zweed Truls Mörgardh met duidelijke 4-0-cijfers (11-6, 11-9, 11-7, 11-8).

Bij de vrouwen hebben we ook een nieuwe wereldkampioene de Chinese Wang Manyu vloerde in de finale haar landgenote Sun Yingsha met 4-2 (11-13, 11-7, 6-11, 11-6, 11-8, 17-15).

China domineert de tafeltenniswereld. De laatste 9 individuele WK-titels bij de mannen ging naar de Aziatische grootmacht, bij de vrouwen zelfs de laatste 14.

Wang Manyu en Sun Yingsha veroverden samen ook de dubbeltitel bij de vrouwen, ze verlengden hun titel ten koste van het Japanse duo Hina Hayata/Mima Ito met 3-0. Sun haalde aan de zijde van Wang Chuqin ook goud in het gemengd dubbel. Het werd 3-0 tegen Hayata met Tomokazu Harimoto.



Alleen in het mannen dubbel liep China de oppergaai mis. Kristian Karlsson en Mattias Falck boden Zweden een eerste titel in de discipline. De Zuid-Koreanen Jang Woo-jin en Lim Jong-hoon beten met 3-1 in het zand.