Het kan nog straffer: Engelse vrouwen verpletteren Letland met 20-0

Het kind van de rekening in de WK-voorronde was deze keer Letland, dat een vogel voor de kat was tegen de Engelse vrouwen.

De eerste onderlinge ontmoeting tussen de groepsleider en de rode lantaarn eindigde op 10-0, maar vandaag werd het gaspedaal nog wat forser ingeduwd.

Het elftal van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman stond bij de rust 8-0 voor, bij het laatste fluitsignaal flikkerde 20-0 op het scorebord.

Met 18 op 18 is Engeland uiteraard leider. Het scoorde in 6 matchen 53 keer en slikte nog geen tegengoal. Letland incasseerde al 46 rozen in 5 matchen.